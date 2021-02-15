Kızıltepe’de köy okullarında yüz yüze eğitim başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca, 15 Şubatta kademeli yüz yüze eğitimin başlayacağının duyurulmasının ardından Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı köy okulları yüz yüze eğitime başladı.

Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında bir süredir kapalı olan köy okulları yeniden yüz yüze eğitime hazır hale getirildi. Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aslan, 20202021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yüz yüze eğitime geçen Kızıltepe Akyazı İlk ve Ortaokulu ile Günlüce Ortaokuluna ziyarette bulundu. Okul bahçesinde İstiklal Marşın okuyan öğrenciler sosyal mesafe kuralına uyarken, öğrenciler sınıflarda da 11,5 metre mesafe olacak şekilde eğitim görecek.

Öte yandan Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Halk Sağlığı Müdürlüğü, öğrencilerin sağlıklı, hijyenik bir ortamda yüz yüze eğitim ve öğretim görmeleri için kent genelindeki yaklaşık 750 kırsal mahalle okulunda çalışma yaptı. Özellikle öğrencilerin okullarda sıklıkla kullandığı mekanlar ile kapı ve pencereler dezenfekte edildi.

Haşereye karşı ise yine öğrencilerin sıklıkla kullandığı tuvalet, lavabo, bahçe ve oyun alanları gibi mekanlar ilaçlandı.

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