Mardin’de kırsal mahallelerdeki 750 okul dezenfekte edildi

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalledeki okullarda yüz yüze eğitimin başlaması dolayısıyla dezenfekte çalışması yaptı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Halk Sağlığı Müdürlüğü, 15 Şubatta kırsal mahallelerdeki okulları açılacağı açıklamasının ardından tüm okullarda dezenfekte ve ilaçlama çalışması başlattı. Hızla yayılan ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkisi olan zararlı mikrop, bakteri ve organizmaların önüne geçmek ve öğrencilerin sağlıklı, hijyenik bir ortamda yüz yüze eğitim ve öğretim görmeleri için kent genelindeki yaklaşık 750 kırsal mahalle okulunda çalışma yapıldı. Özellikle öğrencilerin okullarda sıklıkla kullandığı mekanlar ile kapı ve pencereler dezenfekte edildi. Haşere karşı ise yine öğrencilerin sıklıkla kullandığı tuvalet, lavabo, bahçe ve oyun alanları gibi mekanlar ilaçlandı.

15 Şubattan önce çalışmalarını hızlandıran Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını bitirerek öğrencilerin güvenli bir ortamda okullarına kavuşmasını sağladı.

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