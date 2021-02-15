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Midyat'ta kırsal mahallelerde yüz yüze eğitim başladı

DHA

Midyat'ta kırsal mahallelerde yüz yüze eğitim başladı


Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)MARDİN'in Midyat ilçesinde kırsal mahallelerdeki okullarda yüz yüze eğitim, koronavirüs tedbirleri altında yeniden başladı. 6'ncı sınıf öğrencisi Cirvanur Atuğ, arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşmanın heyecanını yaşadığını dile getirerek, bayram sabahına uyanmış gibi mutlu olduğunu söyledi. 
Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitim, kırsal mahalle ve köy okullarında bugün başladı. Midyat ilçesine bağlı kırsal mahallelerde de resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyeleri ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında ders başı yapıldı. Midyat Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay da okulları gezerek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Kırsal Kayalıpınar Mahallesi'ndeki ziyaret sonrası konuşan Altay, aylar sonra yüz yüze eğitime başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Öğrencilerimizin heyecanını, büyük bir keyifle okula geldiklerini gördük. Öğretmenlerimiz zaten hazırlıklıydılar. Okullarımızın idarecileri de binalarında gerekli temizliği ve düzeni sağlamışlar. Biz bunları gördüğümüz zaman mutlu olduk. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize sağlıklı, başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum" dedi.
'BAYRAM SABAHINA UYANMIŞ GİBİ MUTLUYUM'
Kayalıpınar Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Cirvanur Atuğ, arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Gerçekten çok mutluyum. Sanki bayram olmuş. Bir bayram sabahına uyanmışım gibi mutluyum. Yüz yüze eğitim benim için daha güzel. Hem öğretmenlerimi görüyorum hem de arkadaşlarımla sosyalleşebiliyorum" diye konuştu.
 DHA-Genel Türkiye-Mardin / Midyat Mehmet Halis İŞ
2021-02-15 14:18:47

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