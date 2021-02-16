Mardin'de PKK/KCK operasyonu: 28 gözaltı

Mardin'de yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında 28 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK/KCK terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak suçundan 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 7'si ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 21 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.