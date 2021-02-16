Midyat'ta öğrencilere tablet dağıtıldı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mardin'in Midyat ilçesinde öğrencilere tablet bilgisayar dağıtıldı.

Midyat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Selahattin Eyyubi Ortaokulunda okuyan öğrencilere tabletleri Kaymakam Tekin Dundar, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik, Garnizon Komutanı Piyade Albay Türker Tuna, Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı, Merkez Komutanı Kalendar Savaş Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay tarafından dağıtıldı. Okul bahçesinde sosyal mesafe ve hijyen kuralları gözetilerek düzenlenen etkinlikle öğrencilere tabletleri verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.