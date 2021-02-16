Midyat'a 200 kişilik kız öğrenci yurdu yapılacak

Mardin'in Midyat ilçesinde 200 kişilik kız öğrenci yurdunun yapılması için protokol imzalandı.

Valilik Dara toplantı salonunda gerçekleştirilen protokole, Vali Mahmut Demirtaş’ın yanı sıra AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Midyat Meslek Yüksekokul Müdürü Tarık Demir ile diğer ilgililer katıldı. Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin tarafından yaptırılması planlanan 6 bin metrekare alana sahip Hacı AliNaime Şahin Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu 4 kat, 70 oda ve 200 yatak kapasiteli olacak.

Yurt protokolünü imzalayan Vali Mahmut Demirtaş, eğitime sunduğu katkılardan dolayı Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin’e teşekkür etti.

GAİB Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi protokolünün imzalamasından kısa bir süre sonra yurt için de protokol imzalanmanın sevindirici olduğunu belirten Vali Demirtaş, "Belediye Başkanımız sağ olsun anne ve babasının adına 200 kişilik bir kız öğrenci yapacak. Gençlerimiz çok rahat ve huzurlu bir şekilde bu yurtta kalacaktır. Midyat’ımıza ve Mardin’imize hayırlı olmasını diliyorum. Katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından protokol imzalandı.

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