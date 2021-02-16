Midyat'a 208 öğrenci kapasiteli kız yurdu



Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN'in Midyat ilçesinde Belediye Başkanı Veysi Şahin tarafından yaptırılacak, 208 kişi kapasiteli kız öğrenci yurdu için protokol imzalandı. Başkan Şahin, anne ve babasının isimlerini yaşatmak için yurda 'Haci Ali-Naime Şahin' adını vereceğini belirtti.

Midyat ilçesinde Belediye Başkanı Veysi Şahin tarafından yaptırılacak, 208 öğrenci kapasiteli kız yurdu için Mardin Valiliği'nde protokol imzalandı. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen imza törenine Vali Mahmut Demirtaş ve Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'in yanı sıra AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve Midyat Kaymakamı Tekin Dundar katıldı. İmza töreni sonrası Belediye Başkanı Şahin, anne ve babasının isimlerini yaşatmak için tamamlanmasının ardından yurda 'Haci Ali-Naime Şahin' adını vereceğini belirterek, "Yurdun 6 bin metrekare kapalı alanı olacak. 208 yatak kapasiteli ve 70 odası olacak. Yatay mimari Cumhurbaşkanı'mızın tavsiyesine uyularak Midyat mimarisi ve taş ile kaplanacak. Emeği geçen tüm herkese şükranlarımız sunuyorum" dedi.

Vali Mahmut Demirtaş da katkılarından dolayı Belediye Başkanı Şahin'e teşekkür ederek, "İnşallah buraya çocuklarımız, gençlerimiz gelecek. Çok rahat bir şekilde bu yurtta kalacaklar" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-02-16 16:08:25



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