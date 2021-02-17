Şehit polisin babası "Ben oğlumu yıkadım, kurşunla öldürülmüş" "Bazıları devlet bombalamış diyor, öyle olsa bunlar parçalanmazlar mıydı" Vedat Kaya’nın babası Şehmus Kaya oğlunun ve diğer şehitlerin naaşını gördüğünü ve hepsinin kurşunla öldürüldüğünü söyledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit polisin babası "Ben oğlumu yıkadım, kurşunla öldürülmüş" "Bazıları devlet bombalamış diyor, öyle olsa bunlar parçalanmazlar mıydı" Vedat Kaya’nın babası Şehmus Kaya oğlunun ve diğer şehitlerin naaşını gördüğünü ve hepsinin kurşunla öldürüldüğünü söyledi

İHA

Şehit polisin babası "Ben oğlumu yıkadım, kurşunla öldürülmüş" "Bazıları devlet bombalamış diyor, öyle olsa bunlar parçalanmazlar mıydı" Vedat Kaya’nın babası Şehmus Kaya oğlunun ve diğer şehitlerin naaşını gördüğünü ve hepsinin kurşunla öldürüldüğünü söyledi

Gara’da şehit edilen Polis Memuru Vedat Kaya’nın babası Şehmus Kaya oğlunun ve diğer şehitlerin naaşını bizzat gördüğünü belirterek hepsinin kurşunla öldürüldüğünü teşhis ettiğini söyledi.
Gara’da şehit edilen polis memuru Vedat Kaya’nın babası Şehmus Kaya oğlunun cenazesini tespit ederken bütün şehitleri gördüğünü, üzerlerinde darp izleri olduğunu ve kurşunla öldürüldüklerini dile getirdi. Acılı baba Şehmus Kaya, "Şimdi bazı kişiler diyor ki, devlet bunları bombalamış. Bombardıman yapmış yani. Şimdi ben size söylüyorum, bir devlet uçakla veya bir şeyle bomba atarsa insan parçalanmaz mı? Ben 7 yaşından beri silahın ne olduğunu biliyorum. Mardinli Kürt çocuğuyum. Benim oğlumun kurşunu göğsünden girmiş omuzundan çıkmış. Hayatta buradan vurulan kurşun buradan çıkar mı? Çıkmaz. Orada çok boğuşma olmuştur. Ben şahidim buna kendi ellerimle oğlumu yıkadım. O arkadaşlarla beraber” dedi.

Darp izleri olduğunu ve boğuştuklarını belirten baba Kaya, “Diğer arkadaşların çoğu ayağı kırılmıştı. Orada üzerilerine çullanmışlar. Bazıları da daha evvel boğarak öldürmüşler daha önce. Cesedi çürümüştü. Hemen hemen hepsini gördüm. Bazılarında 2 tane kurşun vardı. Bizimkinde 1 tane ben gördüm. Yan tarafında sanki darp izleri vardı. Boğuşmuşlar. Benimkinin sanki biri yere yatırmış, çünkü ben oğlumu gözümle gördüm. Tahminimce kurşunu buradan vurmuş omuzundan çıkmış. Böyle eğilmiş üstüne böyle vurmuş omuzundan çıkmış. Çoğunda darp izi gördüm. Çok işkence görmüş, çok zayıflamışlar. Yani takat kalmamıştır. Ben Vedat’ımı tanıyorum. Maşallah suratı bu kadardı. Bir deri bir kemik kalmıştı. O kadar işkence yapmış ki, yani ben anlatamam. Çoğu boğuşmuşlar, darp izleri vardı. Çünkü birkaçının cesedi tanınmaz hale gelmişti. Aileleri bile tanıyamadı. 6 sene bunlar işkence yapmış. Aç bırakmış. Bir deri bir kemik kalmış” şeklinde konuştu.

“Bombalansaydılar parçalanmayacaklar mıydı”
Kurşunla ve boğuşarak öldürüldüklerini aktaran baba Kaya, “Şimdi bu alçaklar diyor devlet bombalamış. Devlet bombalasa bunlar parça parça olmaz mı? Şarapnel parçaları izi görünmez mi? Yalan bunlar yalan! Ben çocuğumu ilk aldıkları günde böyle bir kahpelik yapacaklarını biliyordum. Demek ki bu operasyon başladığı zaman bunlar mağaraya giriyor ve bunlara saldırıyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin'de, şubatta badem ağaçları çiçeklendi
YEREL HABERLER Mardin'de, şubatta badem ağaçları çiçeklendi
Gara şehidi polisin babası: Yurt dışından arayan alçaklara kanmıyorum, oğlum kafasından vurulmuştu
YEREL HABERLER Gara şehidi polisin babası: Yurt dışından arayan ...
Kış yüzü görülmeyen Mardin’de badem ağaçları çiçek açtı
YEREL HABERLER Kış yüzü görülmeyen Mardin’de badem ağaçları çiçek ...
Balıkesir´den gelip Mardin'deki Turcel Dağı'na tırmandı
YEREL HABERLER Balıkesir´den gelip Mardin'deki Turcel Dağı'na ...
Midyat'a 208 öğrenci kapasiteli kız yurdu
YEREL HABERLER Midyat'a 208 öğrenci kapasiteli kız yurdu
Midyat'a 200 kişilik kız öğrenci yurdu yapılacak
YEREL HABERLER Midyat'a 200 kişilik kız öğrenci yurdu yapılacak
Mardin'de yolcu otobüsünde 46 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi
YEREL HABERLER Mardin'de yolcu otobüsünde 46 adet gümrük kaçağı ...
Kızıltepe’de jandarma ekipleri firari 4 zanlıyı yakaladı
YEREL HABERLER Kızıltepe’de jandarma ekipleri firari 4 zanlıyı ...
Midyat'ta öğrencilere tablet dağıtıldı
YEREL HABERLER Midyat'ta öğrencilere tablet dağıtıldı
Mardin'de PKK/KCK operasyonu: 28 gözaltı
YEREL HABERLER Mardin'de PKK/KCK operasyonu: 28 gözaltı
Mersin'de cezaevinden firar eden hükümlü Mardin'de yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de cezaevinden firar eden hükümlü Mardin'de ...
Midyat'ta kırsal mahallelerde yüz yüze eğitim başladı
YEREL HABERLER Midyat'ta kırsal mahallelerde yüz yüze eğitim başladı
Mardin'de kırsal mahallelerde yüz yüze eğitim başladı
YEREL HABERLER Mardin'de kırsal mahallelerde yüz yüze eğitim başladı
Mardin’de kırsal mahallelerdeki 750 okul dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Mardin’de kırsal mahallelerdeki 750 okul dezenfekte ...
Gara şehidi Kaya, Mardin'de son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Gara şehidi Kaya, Mardin'de son yolculuğuna uğurlandı
Teröristlerin katlettiği polis memuru Kaya, Mardin’de son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Teröristlerin katlettiği polis memuru Kaya, Mardin’de ...
Kızıltepe’de köy okullarında yüz yüze eğitim başladı
YEREL HABERLER Kızıltepe’de köy okullarında yüz yüze eğitim başladı