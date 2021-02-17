Kaymakam Yalçın merkez mahalle muhtarları ile bir araya geldi

Mardin'in Nusaybin İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, ilçe merkezinde bulunan merkez mahalle muhtarları ile toplantı yaptı.

Nusaybin Belediyesi Toplantı Salonunda Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Emre Yalçın Başkanlığında yapılan toplantıya, Belediye Birim Müdürleri ve ilçe merkezinde bulunan 15 Mahalle Muhtarı katıldı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın tarafından yapılan açılış konuşmasında, kaymakamlık, belediye, merkez ve kırsal mahalle muhtarları ile uyum içerisinde çalıştıklarını, muhtarların günün her saatinde kendisine ulaşabileceğini ifade etti.

Kaymakam Yalçın'ın açılış konuşmasından sonran mahalle muhtarları, mahallelerindeki ihtiyaç ve sorunları dile getirdi. Muhtarların sorunları çözüme kavuşturulmak üzere Belediye Birim Müdürleri tarafından kaydedildi.

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