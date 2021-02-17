Mardin'de maske takma kuralını ihlal eden 120 kişiye ceza

Mardin Valiliği koordinesinde, korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla denetimler devam ediyor.

Salgınla mücadelede, hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Mardin Valisi Mahmut Demirtaş’ın koordinesinde Mardin genelinde korona virüs denetimleri tavizsiz sürdürülüyor. Bu kapsamda ekiplerin son bir haftada gerçekleştirdiği maske denetimlerinde maske kullanma zorunluluğuna aykırı davranan 120 kişiye 108 bin 400 lira cezai işlem uyguladı.

Korona virüs tanılı ya da temaslı ve evde izolasyona alınan kişilerin izolasyon koşullarına uymaları konusunda yapılan denetimlerde ise Artuklu'da 213, Kızıltepe'de 107, Midyat'ta 103, Nusaybin'de 120, Derik'te 27, Mazıdağı'nda 59, Savur'da 104, Dargeçit'te 85, Ömerli'de 60 ve Yeşilli ilçesinde 23 hane ziyaret edildi.

Ekiplerce yapılan denetimlerde izolasyon koşullarını ihlal ettiği tespit edilen 2 kişiye 6 bin 300 lira cezai işlem uygulandı, 1 kişi ise Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtta zorunlu karantinaya alındı.

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