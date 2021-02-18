Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde implant tedavisi başladı

Kaybedilen dişlerin yerine yerleştirilen ve diş eksikliğinde uygulanabilecek en iyi tedavi yöntemlerinden biri olan implant uygulaması Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde yapılmaya başlandı.

Mardin Ağız ve Diş Sağlığı merkezinde implant uygulaması Başhekim Dt. Suat Önal tarafından gerçekleştirildi. İmplant tedavisinin uygulandığı hasta Sevcan Şimdi, yapılan uygulamadan memnun olduğunu söyledi. Şimdi, "Birkaç ay önce dişimin şiddetli ağrısı nedeniyle devlet hastanesine başvurdum. Ne yazık ki geç kalmışım tedavi için. Bu yüzden implant tedavisi gerekiyordu. Özel kuruluşlar bu tedavi için çok pahalıydı. Devlet hastanesinde bu imkanlardan yararlanabileceğimi öğrendiğimde hastaneye koşarak geldim. Bu hizmeti ayağımıza getirerek bizlere sunan buna olanak veren devletimize, Mardin İl Sağlık müdürlüğümüze ve Dr. Suat Önal’a teşekkür ediyorum.” dedi.

İmplant tedavisinin artık merkezlerinde yapıldığını belirten Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Suat Önal, "Halkımızın talebine karşılık vererek dental implant tedavisine başlamış bulunmaktayız. Bunun için altyapımızı güçlendirdik. Ben dahil 2 hekimimizi eğitime yollayarak dental tedavi işlemine başlamış bulunmaktayız. Dental tedavi işlemi, kaybedilen tekli veya çoklu dişlerde çene kemiğine diş köküne benzer yapıda titanyum implantların yerleştirilmesi şeklindedir. Dental tedavilerimizi dışarıdaki kliniklere veya özel kliniklere, diş tedavisi yapılan kliniklere oranla yüzde 5060 daha ekonomik yapmaktayız. Bu sayede il dışına sekteyi epey bir azaltmayı planlıyoruz. Bu tedaviyi yapmamızda bizi destekleyen İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Saffet Yavuz olmak üzere Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Murat Sinanoğlu’na ve müdürlüğümüzün tüm yönetim camiasına tüm çalışma arkadaşlarım ve şahsım adına teşekkür ederim" diye konuştu.

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