Mardin’de konut satışları düştü

Mardin’de konut satışları ocak ayında yüzde 41 oranında azalarak 393 olarak gerçekleşti. Mardin’de konut alanların büyük bölümü ikinci el konutları tercih etti. Ocak ayında satılan konutların yüzde 67’sini ikinci el konutlar oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, 2021 Ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre, bir önceki yılın aynı ayına göre Türkiye genelinde konut satışları yüzde 37,9 azalırken, Mardin’de konut satışları yüzde 41 azaldı. Mardin’de konut satışları 2021 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41 oranında azalarak 393 oldu. Bu satışların 130’u ilk satış, 263’ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Mardin’de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84 oranında azalarak 24 oldu. İpotekli satışın 8’i ilk satış, 16’sı ikinci el satış olarak gerçekleşti.

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