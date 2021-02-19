Gara şehidi polis Vedat Kaya'nın babası: Bunlara prim yok



Selim KAYA/MARDİN, (DHA)IRAK'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen 13 kişiden polis memuru Vedat Kaya'nın babası Şeyhmus Kaya, daha önce birkaç kez terör örgütü PKK yandaşlarının Mardin'in Derik ilçesindeki evlerine saldırması sonucu göç etmek zorunda kaldığını belirtti. Kaya, "Bunlara prim yok. Çocuklarınıza sahip çıkın. Oğlum şerefiyle şehit oldu" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından daha önce çeşitli tarihlerde kaçırılıp, alıkonulan ve Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde teröristlerce şehit edilen 13 kişiden Mardinli polis memuru Vedat Kaya'nın babaevindeki acı dinmiyor. Daha önce Derik ilçesinde yaşadıklarını söyleyen şehit Kaya'nın babası Şeyhmus Kaya, oğlunun 2015'te Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılmasından sonra gösterdiği tepkiler yüzünden HDP ve PKK yandaşlarının birkaç kez evlerine saldırdığını ve çocukları için göç ettiğini söyledi.

'ÇOCUKLARINIZA SAHİP ÇIKIN'

Oğlunun şerefiyle şehit olduğunu vurgulayan Şeyhmus Kaya, "Artık elinizi vicdanınıza koyun. Bırakın şu örgütü. Elinizi vicdanınıza koyun, çocuklarınız artık dağa katılmasın. Çocuklarınıza sahip çıkın. Devlet geniştir, zengindir. Sen bir simit satarsın, evini geçindirebilirsin. Örgütten ne fayda gördünüz şimdiye kadar? Bak ben 20 sene bu çocuğu okuttum. Biz fakiriz ama şerefli bir insanız. Oğlum şerefiyle şehit oldu. Bunlara prim yok. Ben daha evvel Derik'teydim, bunlara prim vermedim. Birkaç sefer evime saldırdılar. Her şeyi yaptılar bana" dedi.

EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER, ÇİFTİ YALNIZ BIRAKMIYOR

Şehit polis memuru Vedat Kaya'nın babaevine taziye ziyaretleri ise sürüyor. Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren aileler, Kaya çiftini yalnız bırakmıyor. Ağrı Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisiyken 2015 yılında terör örgütü tarafından kaçırılan kızı Çiğdem için 15 Ekim 2019'dan bu yana oturma eylemini sürdüren Yasin Kaya, "Şeyhmus amcamla birlikte 1,5 sene bir sofrada yemek yedik. Ayrımız, gayrımız yok. Benim babamdır. Onun şehidi benim kardeşimdir. Benim şehidimdir. Kahrolsun PKK. Zaten HDP, PKK birdir. Kızım Ağrı Anadolu Lisesi'ni okuyordu. Bana haber verdiler, koştum gittim, kızım yok. Kızım PKK, HDP tarafından kaçırıldı. Diyarbakır'da HDP il binası önünde Şeyhmus amca ile beraber eylem yaptık. Kızımı bekledim. Hala da kızımı bekliyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-02-19 11:08:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.