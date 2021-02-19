Vaka sayısı en çok düşen 5 il arasındaki Mardin'de, normalleşme beklentisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vaka sayısı en çok düşen 5 il arasındaki Mardin'de, normalleşme beklentisi

DHA

Vaka sayısı en çok düşen 5 il arasındaki Mardin'de, normalleşme beklentisi


Selim KAYA/ MARDİN, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı'nın verilerine göre, vaka sayısının nüfusa oranla en çok düştüğü ilk 5 il arasında Mardin de yer aldı. Aile hekimi Dr. Mehmet Nuri Ergil, düşüşte sağlık çalışanlarının görevlerini özverili şekilde yürütmelerinin ve vatandaşların kurallara uymasının büyük rol oynadığını söyledi. Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, düşüşün kent turizmine olumlu katkıları olacağını ifade ederek, "Bugün Mardin otellerinin boş olmasını nedeni koronavirüstür. Ankara'dan, İstanbul'dan, yurt dışından gelecek vatandaş Mardin'de koronavirüs olmadığı zaman, daha rahat gelecek kente. Hastalık bizden kaçıyor, insanlarımız bize kucak açıp geliyor. Türkiye'de ilk normalleşmeye gidecek iller başında Cumhurbaşkanımız Mardin'i değerlendirecektir" dedi.
Sağlık Bakanlığı'nın il bazında açıkladığı haftalık tabloda Mardin, her 100 bin kişide 38,20 kişiyle nüfusa oranla vaka sayısı en çok düşen ilk 5 il arasında yer aldı. Aile hekimi Dr. Mehmet Nuri Ergil, düşüşte sağlık çalışanlarının görevlerini özverili bir şekilde yürütmelerinin ve insanların da kurallara uymasının etkili olduğunu söyledi. Bu düşüşle insanların rehavete kapılmamasını gerektiğini vurgulayan Ergil, "Kurallara uymaya devam etmemiz gerekiyor. Mümkün mertebe, ihtiyaç olmadıkça kalabalık ortamlara girmememiz gerekiyor. Kurallara uymak, ekstradan maske, mesafe kuralları, bunlara dikkat etmek vaka sayısındaki azalmada tabii ki etkili oldu. Aşılamalar devam ediyor. Sağlık Bakanlığının belirlediği takvim çerçevesinde 65 yaş üstü vatandaşlarımız randevu alarak aşılarını olabilmekteler. Aşılamada herhangi bir aksaklık yaşamadık" dedi.
'KORONAVİRÜS BİZDEN KAÇIYOR'
Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı,  vaka sayılarındaki düşüşün, kentin turizmine katkısının olacağını dile getirerek, şunları söyledi:
"Bugün Mardin otellerinin boş olma nedeni koronavirüstür. Virüs azaldığı zaman bizim için bir avantajdır. Ankara'dan, İstanbul'dan, yurt dışından gelecek olan vatandaş Mardin'de koronavirüs olmadığı zaman kente seve seve, daha rahat gelecek. Burada otelcimiz, lokantacımız, esnafımız, kafe sahipleri kurtulacak. Allah'ın izniyle bu beladan kurtulacağız. İlk kurtulanlardan bir tanesinin de Mardin olması bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Çünkü vatandaşın gözü Mardin'de. Gitsem mi gitmesem mi? diye bir ürkeklik vardı. İnşallah bunu atlatacağız. Türkiye'de ilk normalleşmeye gidecek iller başında Cumhurbaşkanımız Mardin'i değerlendirecektir. Hastalık bizden kaçıyor, insanlarımız bize kucak açıp geliyor. 2019 yılında 3.5 milyon turist ağırladık. 2020 yılında 5 milyon turist ağırlamayı hedefliyorduk fakat koronavirüs illetinden dolayı bu sayı 5 milyon değil 50 binlere düştü. Bu da izi çok üzdü. Büyük bir kayıp oldu. Normalleşme olunca hedefimiz yine 5 milyon turist" ifadelerini kullandı. 
 Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Güngör de, şunları söyledi:
"Mardinliler, koronavirüsten kurtulmanın en büyük yollarından olan maske ve mesafe kuralını bilinçli bir şekilde uyguladıkları için şu anda en az vaka görülen illerden biri konumunda. Tabii ki bu durum turizme iyi bir şekilde yansıyacaktır. Şu anda mart itibariyle de rezervasyonlar alıyoruz." DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA
2021-02-19 16:49:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atık malzemelerle evinin bahçesini dizayn etti, emekliliğin keyfini sürmeye başladı
YEREL HABERLER Atık malzemelerle evinin bahçesini dizayn etti, ...
Gara şehidi polis Vedat Kaya'nın babası: Bunlara prim yok
YEREL HABERLER Gara şehidi polis Vedat Kaya'nın babası: Bunlara prim ...
Mardin’de Altyapı Koordinasyon Merkezi genel kurul toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Mardin’de Altyapı Koordinasyon Merkezi genel kurul ...
MARMEK’ten bez çanta üretimi
YEREL HABERLER MARMEK’ten bez çanta üretimi
Mardin’de konut satışları düştü
YEREL HABERLER Mardin’de konut satışları düştü
Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde implant tedavisi başladı
YEREL HABERLER Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde implant ...
Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde dental implant tedavisi
YEREL HABERLER Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde dental implant ...
Mardin'de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Mardin'de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Evlat nöbetindeki ailelerden Gara şehidinin ailesine taziye ziyareti
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerden Gara şehidinin ailesine ...
MAÜ, Şam Üniversitesi ile eğitsel ve bilimsel işbirliği protokolü imzaladı
YEREL HABERLER MAÜ, Şam Üniversitesi ile eğitsel ve bilimsel ...
Şehit annesi: Kılıçdaroğlu bizi hangi yüzle arıyor
YEREL HABERLER Şehit annesi: Kılıçdaroğlu bizi hangi yüzle arıyor
Mardin'de maske takma kuralını ihlal eden 120 kişiye ceza
YEREL HABERLER Mardin'de maske takma kuralını ihlal eden 120 kişiye ...
Kaymakam Yalçın merkez mahalle muhtarları ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Yalçın merkez mahalle muhtarları ile bir ...
Şehit polisin babası "Ben oğlumu yıkadım, kurşunla öldürülmüş" "Bazıları devlet bombalamış diyor, öyle olsa bunlar parçalanmazlar mıydı" Vedat Kaya’nın babası Şehmus Kaya oğlunun ve diğer şehitlerin naaşını gördüğünü ve hepsinin kurşunla öldürüldüğünü söyledi
YEREL HABERLER Şehit polisin babası "Ben oğlumu yıkadım, kurşunla ...
Mardin'de, şubatta badem ağaçları çiçeklendi
YEREL HABERLER Mardin'de, şubatta badem ağaçları çiçeklendi
Gara şehidi polisin babası: Yurt dışından arayan alçaklara kanmıyorum, oğlum kafasından vurulmuştu
YEREL HABERLER Gara şehidi polisin babası: Yurt dışından arayan ...
Kış yüzü görülmeyen Mardin’de badem ağaçları çiçek açtı
YEREL HABERLER Kış yüzü görülmeyen Mardin’de badem ağaçları çiçek ...
Balıkesir´den gelip Mardin'deki Turcel Dağı'na tırmandı
YEREL HABERLER Balıkesir´den gelip Mardin'deki Turcel Dağı'na ...