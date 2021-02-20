Midyat'ta endoskopi ünitesi yeniden hizmete açıldı

Mardin'in Midyat İlçe Devlet Hastanesinde, bir süredir pasif halde olan endoskopi ünitesi yeniden faal hale getirilerek vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Midyat Devlet Hastanesinde daha önce pasif durumda olan endoskopi ünitesi, İl Sağlık Müdürlüğü, hastane yönetimi ve idareciler ile Hercai dizisi yapımcısı Banu Akdeniz'in girişimleri sonucu tekrar aktif hale getirildi. Hercai dizisi yapımcısı Banu Akdeniz, Midyat Devlet Hastanesi idare ve yönetimi ile yaptıkları görüşmeler sonucu endoskopi ünitesinin tekrar hizmete açılması için çalışma başlattıklarını söyledi. Akdeniz, "Hercai dizisi ekibi olarak, endoskopi ünitesinin tekrar faaliyete girmesi için odanın gerekli düzenlemelerini yaptık, eksiklerini hallettik. Ardından Hercai dizisi genel koordinatörü Suat Erdoğmuş, hastane idare ve yönetimi ile açılışını yaptık" dedi.

Midyat Devlet Hastanesi bünyesinde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Acar, "Göreve başladıktan sonra, hastanede endoskopi ünitesi olduğunu fakat aktif olarak hizmet vermediğini gördüm. Hastane yönetimi ve idarecileri ile yaptığımız görüşmelerde, endoskopi sertifikamın olduğunu dile getirdim. Devlet hastanemize başvuran hastalardan endoskopi ihtiyacı olan hastaların mağdur olup başka hastanelere gitmelerine gerek olmasın diye endoskopi ünitesini tekrar aktif olarak kullanmaya başladık. Endoskopi ünitesinin aktif hale getirilmesinde emekleri geçen İl sağlık Müdürlüğümüz, hastane yönetimi ve idarecilerimize teşekkür ederiz. Hastalarımız artık ilçe dışına çıkmadan, hastanemiz bünyesinde işlemlerini kolaylıkla yapabilecekler. Bu hizmet sadece ilçemiz değil, çevre ilçelerden gelen endoskopi işlemine ihtiyaç duyan hastalarımız içinde geçerlidir. Bu vesile ile polikliniğe başvuran hastalarımız gerek görülmesi durumunda gastroskopi ve kolonoskopi işlemlerini randevu alarak tanı ve tedavi işlemlerini yapabilecekler" diye konuştu.

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