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Şehit kardeşinden Gara şehidi polis Vedat Kaya'nın ailesine ziyaret

DHA

Şehit kardeşinden Gara şehidi polis Vedat Kaya'nın ailesine ziyaret


Selim KAYA/MARDİN, (DHA)IRAK'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, PKK'lı teröristlerce şehit edilen 13 kişiden polis memuru Vedat Kaya'nın Mardin'deki ailesini ziyaret eden, Türkiye Şehit ve Engelliler Sendikası Genel Başkanı Nuri Burçak, "Şırnak'ta, 1995 yılında ağabeyimi şehit verdim. 3 erkek evladım var. Onlar da bu vatana feda olsun. Buraya genel başkan sıfatıyla değil şehit kardeşi olarak geldim" dedi.
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 kişiden polis memuru Vedat Kaya'nın Mardin'de bulunan babaevine taziye ziyaretleri sürüyor. Şırnak'ta, 1995 yılında şehit düşen asker Arif Burçak'ın kardeşi, Türkiye Şehit Gazi ve Engelliler Sendikası Genel Başkanı Nuri Burçak, şehit Kaya'nın annesi Emine ve Şeyhmus Kaya'yı ziyaret etti. Mardin'e genel başkan sıfatıyla değil şehit kardeşi olarak geldiğini dile getiren Burçak, "3 erkek evladım var. Onlar da bu vatana feda olsunlar. Bir şehit yakını olarak, bir dava adamı olarak, bu acıyı en içten ve candan yaşayan biri olarak yanınızdayım. Rabb'im sizlere sabır versin, o acı dinmez. 27 yıldır annemin gözündeki yaşlar daha dinmedi. Kadıncağız her gün gider, elbisesine sarılır, ağlar. Acı büyük. Onun için böyle bir evlat dünyaya getirdiğiniz için ayaklarınızın altını öperim. Sizler çok değerli bir anne, çok değerli bir babasınız. Ne mutlu ki böyle bir evlat doğurmuşsunuz. Türk milletinin başı sağ olsun" diye konuştu. 
Şehit polis Vedat Kaya'nın babası Şeyhmus Kaya da 8 çocuğu daha olduğunu ve 8'ini de seve seve devlet için feda edecek cesaretinin bulunduğunu belirterek, "Biz bu çakallara pabuç bırakmayacağız. Vatan sağ olsun, bayrak sağ olsun. Bunlar kim ki? 34 çapulcu toplanmış burada, 'Kürt' diyor. Ne Kürt'ü? Kürtlüğü falan karıştırmasınlar" dedi. DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA
2021-02-20 11:39:47

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