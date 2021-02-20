Mardin’de yaşayan ahşap oyma ustası Sadettin Muratoğlu (83), 71 yıldır ceviz ağaçlarını sanat eserlerine dönüştürüyor.

Mardin’in Artuklu ilçesinde yaşayan Sadettin Muratoğlu, 12 yaşından beri tarihi çarşıda ahşap oymacılığı yapıyor. 71 yıllık meslek hayatında 60’ı aşkın çırak yetiştirerek ahilik ödülü alan Muratoğlu, Mardin’de mesleğinin son ustası olduğunu ve ahşap oymacılığının unutulmaya yüz tuttuğunu belirtti. Mardin’de tek ahşap oymacı olduğunu ve yaptığı eserlerin birer hatıra olduğunu belirten Muratoğlu, "83 yaşındayım. 1938 doğumluyum. Hala çalışıyorum. 12 yaşımdan şimdiye kadar çalışıyorum. Mesleğim oymacılık. Bilhassa oymacılık, Mardin’de tek oymacı benim. Cami, mutfak, villa kapıları, cami kürsüleri yaptık. 6 tane cami oymasını yaptık. Şehidiye Camisine başladığımda 12 yaşındaydım. 700 senelik cami minberlerinin aynısını yaptık" diye konuştu.



"60’a yakın çırak yetiştirdim, yetim çocuklara iş öğrettim"

Çok fazla usta yetiştirdiği için ahilik ödülü aldığını kaydeden Muratoğlu, "Meslek yaşantım boyunca 60 kişi yetiştirdim. Mardin, Diyarbakır, Urfa’dan çıraklarım oldu. Yetim çocuklara öğretiyorduk atölyede. Bu işi yapan 23 kişi var. Ama esasında bu işi tam yapan birinci isim benim. Almanya, Hollanda’ya kadar ürün gönderdik. Ahilik ödülü aldım" diye konuştu.

Sadettin Muratoğlu’nun oğlu Ferhan Muratoğlu da eski mobilyaların Mardin’de yapılan ceviz kanepeler olduğunu 150200 yıllık motiflerin işlendiğini ve mesleğin devam edebilmesi için çırak yetiştirmenin şart olduğunu ifade etti.

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