Mardin’de trafik kazası: 2 yaralı

Mardin’in Artuklu ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüje çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği plakası öğrenilemeyen araç, refüje çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan M.Ü. ve E.Ç. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.