Midyatlı şehit asker Salih Albayrak'ın adı, okulda yaşatılacak



Mehmet Halis İŞ/MİDYAT(Mardin), (DHA)DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde bulunan Bağdere Jandarma Karakolu'na 2010'da PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Onbaşı Salih Albayrak'ın ismi, memleketi Mardin'in Midyat ilçesine bağlı kırsal Şenköy Mahallesi'ndeki okulda yaşatılacak.

Silvan ilçesindeki Bağdere Jandarma Karakolu'na 2010 yılında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Onbaşı Salih Albayrak'ın adı, ailesinin talebiyle memleketi Mardin'in Midyat ilçesine bağlı kırsal Şenköy Mahallesi'ndeki okula verildi. Şehidin babası Mehmet ve annesi Asya Albayrak'ın isteği üzerine Midyat Kaymakamlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başvurusuyla Mardin Valiliği'nin onayı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı kararla 154 öğrencisi bulunan okulun ismi, Şehit Onbaşı Salih Albayrak Ortaokulu oldu. İsim değişikliği için düzenlenen törene gelen Albayrak çiftinin çok mutlu olduğu görüldü.

'ÖĞRENCİLERİMİZ KİMLERİ ÖRNEK ALACAKLARINI ÖĞRENMİŞ OLACAK'

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, ailenin talebi üzerine harekete geçtiklerini ve gerekli yazışmaların ardından isim değişikliği onayı aldıklarını belirterek, "Biz bu vatan için geleceğimiz için ülkemiz için hayatını ortaya koyan şehidimizin ismini buraya verdik. Aynı zamanda çocuklarımız, kimi örnek alacaklarını hangi değerler uğruna mücadele etmeleri gerektiğini öğrenmiş olacaklar. Bu şekilde hem şehidimizin ailesinin gönlünü hoş etmiş oluyoruz hem ruhunu şad etmiş oluyoruz hem de öğrencilerimize örnek teşkil etmesi açısından önemli buluyoruz. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Şehit babası Mehmet Albayrak ise oğullarının isminin okula verilmesine çok sevindiklerini belirterek, "Onlara çok teşekkür ederim. Valimize, kaymakamıma, milli eğitim müdürüme çok teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun" diye konuştu.

Şehidin annesi Asya Albayrak da çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Bu okula oğlumuzun ismini verdiler. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim" dedi. DHA-Genel Türkiye-Mardin / Midyat Mehmet Halis İŞ

2021-02-20 16:21:38



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