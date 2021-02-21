Kızıltepe’de aynı aileden 3 kişi yedikleri peynirden zehirlendi

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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 2 çocuk ve anneleri, kahvaltıda yedikleri peynirden zehirlendi. Aile üyeleri hastanede tedavi altına alındı.

Olay, geçtiğimiz gün Kızıltepe’de meydana geldi. İddiaya göre, Mezopotamya Mahallesi 379. Sokak'ta ikamet eden 4 kişilik aileden anne ve 2 çocuğu kahvaltı yaptıktan sonra fenalaştı. Anne dışarıda çalışan baba B.E.’ye durumu bildirdi. Hemen eve gelen B.E., eşi ve çocuklarını şahsi otomobiliyle Kızıltepe Devlet Hastanesine götürdü. Doktorların ilk müdahalesi sonrası serum bağlanan 3 kişinin gıda zehirlenmesi sonucu fenalaştıkları kaydedildi. Hastanede kontrol altında tutulan 3 kişinin durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

B.E., eşi ve çocuklarının yedikleri peynirden zehirlendiklerini ifade etti. B.E., vatandaşların dışarıdan aldıkları gıdalara dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayarak, eşi ve çocuklarının sağlıklarının iyiye gitmesine sevindiğini belirtti.

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