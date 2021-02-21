Vali Demirtaş, Midyat'ta incelemelerde bulundu

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Midyat ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Demirtaş, yapımı devam eden ve yapılması planlanan yatırımları yerinde incelemek amacıyla sürdürdüğü ziyaretler kapsamında Midyat ilçesini ziyaret etti. Beraberinde Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan ile Midyat ilçesine ziyarette bulunan Vali Demirtaş, Midyat Kaymakamı Tekin Dündar, Belediye Başkanı Veysi Şahin ve şube müdürleri tarafından karşılandı. İlk olarak turizme kazandırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği yeraltı şehrinde incelemelerde bulunan Vali Demirtaş, ardından sokak sağlıklaştırması ve restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek Kaymakam Tekin Dündar ile Belediye Başkanı Veysi Şahin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Demirtaş, daha sonra Karayolları 93. Şubesi Bakım Şefliğinin Millet Bahçesi dönüştürülmesi projesi, Ulucami ve Işıklar mahallelerinde yer alan otogar alanlarının otopark projesi, Yeni Mahallede bulunan askeri lojmanların çok amaçlı kültür merkezleri projesi kapsamında öngörülen alanlarda incelemede bulundu.

Midyat’ın daha güzel ve yaşanılabilir bir kent olması için çalıştıklarını belirten Vali Demirtaş, kazandırılacak projelerin Midyatlı vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunarak gayretlerinden dolayı Kaymakam Tekin Dündar ve Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin’e teşekkür etti.

Vali Demirtaş, PKK'lı teröristlerin yola döşediği bombanın askeri aracın geçişi sırasında patlaması sonucu şehit olan jandarma er Fatih Yeniay’ın Gelinkaya Mahallesindeki anıtında incelemelerde bulunduktan sonra Midyat incelemelerini tamamladı.

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