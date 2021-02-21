Evlat nöbetindeki ailelerden Gara şehidi Vedat Kaya'nın kabrine ziyaret



Selim KAYA/MARDİN, (DHA)HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetindeki aileler, Gara şehidi Mardinli polis memuru Vedat Kaya'nın Selen Kışlası Şehitliği'ndeki kabrini ziyaret ederek, dua etti.

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen HDP il binası önünde evlat nöbetindeki aileler, Gara Dağı'nda mağarada şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın kabrini ziyaret etti. Mardin'deki Selen Kışlası Şehitliği'ndeki şehit Kaya'nın kabrini ziyaret eden aileler, dua ederek, teröre tepkilerini dile getirdi.

Ziyaretleriyle ilgili açıklama yapan Diyarbakır'da 2015 yılında 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın, her zaman şehit ailelerinin yanında olacaklarını söyleyerek, "HDP'nin iç yüzünü herkes görsün. Şeyhmus Kaya'nın oğlu PKK tarafından haince, kalleşçe şehit edildi. 13 şehidimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum ve yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Biz sonuna kadar bu mücadelemizi vereceğiz. PKK´nın iç yüzünü herkes görsün. Biz sonuna kadar şehit ailelerimizin yanındayız ve bu mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz" dedi.

Şehit polis memuru Vedat Kaya'nın babası Şeyhmus Kaya ise ailelere ziyaretten dolayı teşekkürlerini ileterek, "Vatan sağ olsun. Bu Vedat gitti, bende daha Vedatlar var. Ben oğlumun ilk alıkonulduğu günde şehit olacağını biliyordum. Bu alçakların ne yapacağını biliyordum. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, Sayın İçişleri Bakanı'mıza, Sayın Meclis Başkanı'mıza, tüm devlet yetkililerine teşekkür ediyorum. Beni hiç yalnız bırakmadılar. Ben bir şehit babasıyım, mutluyum ve de gururluyum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-02-21 15:28:07



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