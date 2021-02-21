Mardin’de terör örgütü üyesi 12 kişi yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin’de terör örgütü üyesi 12 kişi yakalandı

İHA

Mardin’de terör örgütü üyesi 12 kişi yakalandı

Mardin’de düzenlenen operasyonda PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne üye olan, yardım ve yataklık eden 12 kişi yakalandı.
Jandarma Genel Komutanlığının resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Komutanlığınca yapılan operasyonda PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne üye olmak ve yardım, yataklık yapmak suçlarından 12 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evlat nöbetindeki ailelerden Gara şehidi Vedat Kaya'nın kabrine ziyaret
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerden Gara şehidi Vedat ...
Vali Demirtaş, Midyat'ta incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Demirtaş, Midyat'ta incelemelerde bulundu
Mardin'de kahvaltıdan sonra rahatsızlanan anne ve 2 çocuğuna tedavi
YEREL HABERLER Mardin'de kahvaltıdan sonra rahatsızlanan anne ve 2 ...
'Hayat tamircisi' kısıtlama gününde sokak hayvanlarını besledi
YEREL HABERLER 'Hayat tamircisi' kısıtlama gününde sokak ...
Kızıltepe’de aynı aileden 3 kişi yedikleri peynirden zehirlendi
YEREL HABERLER Kızıltepe’de aynı aileden 3 kişi yedikleri peynirden ...
Mardin'de 5 milyon liralık kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Mardin'de 5 milyon liralık kaçak içki ele geçirildi
Kızıltepe'de 5 milyon lira değerinde 'kaçak içki' ele geçirildi
YEREL HABERLER Kızıltepe'de 5 milyon lira değerinde 'kaçak içki' ele ...
Midyatlı şehit asker Salih Albayrak'ın adı, okulda yaşatılacak
YEREL HABERLER Midyatlı şehit asker Salih Albayrak'ın adı, okulda ...
Vaka sayısının en çok düştüğü 5 il arasındaki Mardin'de kısıtlama sessizliği
YEREL HABERLER Vaka sayısının en çok düştüğü 5 il arasındaki ...
Mardin’de trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Mardin’de trafik kazası: 2 yaralı
71 yıldır ceviz ağaçlarını sanat eserlerine dönüştürüyor
YEREL HABERLER 71 yıldır ceviz ağaçlarını sanat eserlerine ...
Şehit kardeşinden Gara şehidi polis Vedat Kaya'nın ailesine ziyaret
YEREL HABERLER Şehit kardeşinden Gara şehidi polis Vedat Kaya'nın ...
Midyat'ta endoskopi ünitesi yeniden hizmete açıldı
YEREL HABERLER Midyat'ta endoskopi ünitesi yeniden hizmete açıldı
5 bin zeytin fidanı ile üretime başladı, 200 bine ulaştı
YEREL HABERLER 5 bin zeytin fidanı ile üretime başladı, 200 bine ...
Aşılama çalışmalarının devam ettiği Mardin'de vaka sayılarında düşüş eğilimi sürüyor
YEREL HABERLER Aşılama çalışmalarının devam ettiği Mardin'de vaka ...
Vaka sayısı en çok düşen 5 il arasındaki Mardin'de, normalleşme beklentisi
YEREL HABERLER Vaka sayısı en çok düşen 5 il arasındaki Mardin'de, ...
Atık malzemelerle evinin bahçesini dizayn etti, emekliliğin keyfini sürmeye başladı
YEREL HABERLER Atık malzemelerle evinin bahçesini dizayn etti, ...
Gara şehidi polis Vedat Kaya'nın babası: Bunlara prim yok
YEREL HABERLER Gara şehidi polis Vedat Kaya'nın babası: Bunlara prim ...