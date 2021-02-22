Çaldıkları eşyaları vinç yardımıyla kamyonete yüklemeye çalışırken yakalandılar

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mardin'in Derik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Boyaklı Mahallesi Ağıl mezrasında, MARSU ekiplerine ait malzemeleri vinç yardımı ile kamyonete yüklemeye çalışan 6 hırsız, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen devriye faaliyeti esnasında, Derik ilçesi Boyaklı Mahallesi Ağıl mezrasında MARSU ekiplerine ait 1 adet dalgıç pompa, 6 metre uzunluğunda 45 adet metal su borusu ile 270 metre uzunluğunda alüminyum kabloyu vinç yardımı ile kamyonete yüklemeye çalışan M.T., İ.T., O.D., H.A., F.A. ve Ş.A. isimli şahısları çalmaya çalıştıkları malzemelerle beraber suçüstü yakalandı. Olayla ilgili 6 şüpheli, nitelikli hırsızlık suçundan gözaltına alınırken, hırsızlık olayına konu olan malzemelerin yediemin tarafından muhafaza altına alındığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.