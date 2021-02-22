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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin’de bir doktor evinde ölü bulundu

İHA

Mardin’de bir doktor evinde ölü bulundu

Mardin’in Derik ilçesinde görevli doktor, evinde ölü bulundu.
Olay bugün sabah saatlerinde Derik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Derik ilçesi Atlı Mahallesinde sağlık ocağında görevli doktor Melih Hüseyin Türk'ten haber alamayan yakınları, kaldığı lojmana gitti. İçeri giren yakınları, Türk’ü yerde hareketsiz bir şekilde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Türk’ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Doktor Melih Hüseyin Türk’ün cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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