Midyat'ta kadınlara, 'şiddete karşı farkındalık' eğitimi



Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)MARDİN'in Midyat ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim programları düzenliyor. Eğitimlerle ilgili bilgi veren psikolojik danışman ve rehber öğretmen Mehmet Selim Yiğit, "Kadınlar ailenin mihenk taşıdır, aile de toplumun mihenk taşıdır. Biz burada kadına yönelik şiddetin nedenleri, sonuçları, kadına ve çocuklara etkileri, kadınların bu konuda yapabilecekleri, aynı zamanda aile içi iletişimin geliştirilmesi ve bu şekilde şiddetin önüne geçilmesi konusunda çalışmalar yapıyoruz. Kadınların kendi haklarının farkına varması, yapabilecekleri, başvurabilecekleri, destek alabilecekleri, yardım alabilecekleri kurumlar, konular üzerinde durmaya çalışıyoruz" dedi.

Midyat ilçesi Halk Eğitim Müdürlüğü'nce kaymakamlık desteğiyle kadına yönelik şiddeti doğuran ve pekiştiren olumsuz tutum ile davranışların ortadan kaldırılması, toplumsal farkındalık, duyarlılık ve bilinç kazandırmak amacıyla 'Kadın Şiddete Karşı Farkındalık' eğitimi verilmeye başlandı. Eğitimlerde katılımcılara, kadına yönelik fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü, ekonomik ve aile içi şiddet gibi konularda 5 gün süreyle eğitim veriliyor. Psikolojik danışman ve rehber öğretmen Mehmet Selim Yiğit tarafından slaytlar eşliğinde verilen eğitimde, şiddete uğrayan kadınların takip edecekleri yol ve yöntemler, kadına yönelik şiddete müdahaleler, şiddet mağduruna verilecek koruyucu tedbir kararları, şiddeti önleme ve izleme merkezine ulaşmanın yolları ile kadınların özel ve kamusal alandaki hakları konusunda bilgiler paylaşılıyor.

'KADINLAR, AİLENİN MİHENK TAŞIDIR'

Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesinin önemli bir konu olduğunu kaydeden Mehmet Selim Yiğit, verilen eğitimde kadının bilinçlendirildiğini söyledi. Yiğit, herhangi bir olumsuzluk durumunda kadınların yardım isteyebilecekleri yerler hakkında bilgi verildiğini de belirterek, şunları söyledi:

"Kadınlar ailenin mihenk taşıdır, aile de toplumun mihenk taşıdır. Biz burada kadına yönelik şiddetin nedenleri, sonuçları, kadına ve çocuklara etkileri, kadınların bu konuda yapabilecekleri, aynı zamanda aile içi iletişimin geliştirilmesi ve bu şekilde şiddetin önüne geçilmesi konusunda çalışmalar yapıyoruz. Kadınların kendi haklarının farkına varması, yapabilecekleri, başvurabilecekleri, destek alabilecekleri, yardım alabilecekleri kurumlar, konular üzerinde durmaya çalışıyoruz. Tabi kadın şiddetinin son zamanlarda çoğalması, çoğalmış gibi görünmesi üzücü. Özellikle ölümle sonuçlanan vakalara çok sık rastlıyoruz. Bunların olmamasını temenni ediyoruz ve bu konu da böyle çalışma yapıyoruz ki, bunların önüne geçelim."

"EN ÖNEMLİSİ 'BEN' DİLİNİ ÖĞRENİYORUM"

Eğitime katılan Zuhal Bilgiç de kadına yönelik şiddet ve sonucunda ölümlerin artmaya başladığını anlatarak, "Bizim burada öğrendiğimiz en önemli şey bana göre 'ben' dilini kullanmak. Aile içinde suçlayıcı dil 'sen' dilidir ama biz burada 'ben' dilini öğreniyoruz. 'Sen eve para getirmedin' değil, sen az kazandığın için ben daha zor yaşıyorum. Sen az kazanmıyorsun, ben zor yaşıyorum. Burada 'ben' dilinde karşıdakini suçlamıyorsun, aslında kendi rahatsızlığını dile getiriyorsun. Kendi rahatsızlığını dile getirince de karşıdaki insan seni üzdüğünü anlıyor ve buna karşılık o da bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben burada en önemli olan 'ben' dilini öğrendim. Bütün insanlar 'sen' dili yerine, suçlayıcı dil yerine 'ben' dilini kullanırlarsa kesinlikle bu toplumdaki cinayetlerin, kavgaların, yaralamaların her şeyin önüne geçilebileceğine inanıyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mardin / Midyat Mehmet Halis İŞ

2021-02-23 09:36:14



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