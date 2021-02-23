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Mardin merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

DHA

Mardin merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı


Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 1'i ihraç edilen albay, 2'si astsubay olmak üzere 6 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık aranma yöntemi ile örgütsel irtibatları tespit edilenlerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi. Mardin merkezli 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 1'i ihraç edilen albay, 2'si astsubay olmak üzere 6 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA
2021-02-23 12:31:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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