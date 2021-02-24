Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN'in Nusaybin ve Artuklu ilçelerinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında, 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti olmak üzere birçok suçu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 10 farklı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucusu ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA
2021-02-24 10:13:06
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