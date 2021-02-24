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ABD'nin Flatiron Binası'na benzeyen Mardin'deki üçgen apartman, ilgi odağı oldu

DHA

ABD'nin Flatiron Binası'na benzeyen Mardin'deki üçgen apartman, ilgi odağı oldu


Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde bulunan ve ABD'nin New York şehrindeki dünyaca ünlü Flatiron Binası'na benzetilen, 4 katlı ve üçgen apartman, görenlerin ilgisini çekiyor. Apartmanın fotoğrafları, sosyal medyada paylaşılınca binlerce beğeni alırken, dairelerde oturanlar, binalarının gündeme gelmesinden mutlu olduklarını belirtti. 
Mazıdağı'na bağlı Poyraz Mahallesi'nde bulunan, 4 katlı ve 24 daireli üçgen apartman, ABD'nin New York şehrindeki 'çığır açıcı gökdelen' olarak bilinen Flatiron Binası'na benzerliğiyle dikkat çekiyor. 2019 yılında inşa edilen Yeşil Vadi Apartmanı'nın fotoğrafları, sosyal medyada paylaşılınca ilgi odağı oldu. Binanın önüne gelip, fotoğraf çektirmeye başlayanlar oldu. İlçeye gelen sosyal medya fenomenleri de binanın görüntülerini çekerek, hesaplarında paylaşmaya başladı. İlçe halkı ise binaya ilgiden memnun olduklarını söyledi.
'SOSYAL MEDYA İLGİSİ MUTLU ETTİ'
Yeşil Vadi Apartmanı'nda 2 dairesi bulunan Mehmet Emin Öztemel, binanın yöneticiliğini de yaptığını belirterek, "Yaklaşık 1 haftadır sosyal medyada gündem oldu. 4 katlı ve 24 daireden oluşan binamızdan çok memnunuz ve herhangi bir sıkıntımız yok. Binanın yapısı inşaat sürecinde koşullar gereği bu halini almıştır. Binamızın sosyal medyada çıkması bizi mutlu etti. Bu nedenle gerek dostlarımız gerekse komşularımız bizleri arayarak durumu aktardılar" dedi
'FLATİRON BİNASI OLARAK BİLİNİYOR'
Mazıdağı'na yakınına misafir olarak gelen Müslim Yıldız, binanın yapısını çok beğendiklerini dile getirerek, "Amerika'nın New York kentinde Flatiron Binası olarak biliniyor. Bu anlamda inşaatında emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.
Binaya komşu apartmanda oturan Abdurrahim Kaya da "Sosyal medyada çokça görüntülenen binanın komşusu olarak sevinmiş durumdayız ve bu durum Mazıdağı için iyi oldu. Binanın, en üst katında gün batımına yakın vakitlerde çay içmek için tam uygun bir noktada olduğunu söyleyebiliriz" dedi.
Yeşil Vadi Apartmanı'nda oturan Ahmet Elik, popüler olan binada oturmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Binamız çok popüler oldu. Bununla birlikte biz de popüler olduk. Bize gelen aramalarda binanız meşhur oldu, diyorlar. Bu durumdan çok memnun olduk" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA
2021-02-24 16:53:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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