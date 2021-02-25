Mardin’de 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan zanlı yakalandı

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, yapmış olduğu çalışmalar sonucu 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgesi nüfusuna kayıtlı olup çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar sonucu Kızıltepe ilçesi Sürekli Mahallesinde ikamet eden tehdit, hakaret, basit yaralama ve ailenin korunması ile ilgili koruma kararının ihlali suçlarından kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan B.T., Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan B.T.'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.