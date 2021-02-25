Mardinli iş insanından Mardinli şehidin ailesine ev



Selim KAYABurçak BOZKUŞ/MARDİN- İSTANBUL, (DHA)PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Mardinli polis memuru Vedat Kaya'nın ailesine, Mardinli iş adamı Zeynel Abidin Erdem ev hediye etti. "Biz Mardinliler, hepimiz birbirimizi tanırız" diyen Erdem, alınan evin sembol olduğunu vurgulayarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarının üzüntülerine ortak olmak ve bu aileye destek olmak adına yaptım" dedi. Şehit babası Şeyhmus Kaya ise mutlu olduklarını belirterek, "Zeynel Abidin beyi, kendi memleket çocuğuna, şehitlere sahip çıktığı için ben çok takdir ettim" dedi.

Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara bölgesinde, PKK'lı teröristlerce şehit edilen 13 kişiden polis memuru Vedat Kaya'nın Mardin'de yaşayan ailesine, moral desteği vermek isteyen Türk Amerikan İş Adamları Derneği Onursal Başkanı Zeynel Abidin Erdem, ev hediye etti. Mardinli olan Erdem, daha önceden de tanıdığı şehit babası Şeyhmus Kaya'ya evin tapusunu hediye etti.

'SEMBOL OLSUN, DİYE YAPTIK'

Şeyhmus Kaya'nın, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde sürdürülen evlat nöbetinde şehit oğlu için mücadele ettiğini hatırlatan Zeynel Abidin Erdem, "Hain, aşağılık PKK, 6 yıldır elinde tuttuğu insanları silahsız ve elleri arkadan bağlı olarak infaz etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarının üzüntülerine ortak olmak ve bu aileye destek olmak adına biz de onlara ev hediye ettik. Biz Mardinliler, hepimiz birbirimizi tanırız. Şeyhmus amcayı da iyi tanırız. Milliyetçi ve aklı başında bir Kürt'tür. Hem de Kürt annelerinin organizasyonunu hazırlayıp, Diyarbakır'da HDP denen partinin önünde kurgulayan adamdır. Tabi ki çocuğunu arıyordu. Bu ülkenin doğal vazifesi olan askerliğini yapan ve polis olan arkadaşlarımızdan birinin babasıdır. Kendisinin üzüntüsünü biraz olsun paylaşmak için böyle bir hediye takdim ettim. Bir sembol olsun, diye bunu yaptık" dedi.

'HDP MİLLETVEKİLLERİNİ DİZE GETİREN ADAMDIR'

Şeyhmus Kaya'nın, evlat nöbetinde HDP milletvekillerini dize getirdiğini söyleyen Zeynel Abidin Erdem, kendi ailesinden de 5 şehidin olduğunu aktardı. Şehidin ailesine her zaman destek olacaklarını anlatan Erdem, şunları söyledi:

"Biz bunu bilerek severek yaptık. Rabb'im bize de şehitlik mertebesini nasip etsin. İnsanların en kıymetli varlığı çocuklarıdır. Şeyhmus amca, o çirkef PKK'lıların engel olmak istedikleri çadır oturumunu yöneten, düzenleyen ve HDP milletvekillerini dize getiren adamdır. Şeyhmus amcanın kıymeti bizim için çoktur. Şeyhmus amcanın mesajı şu; ilk söylediği kelime 'Vatan sağ olsun. Biz bu ajanlara bu ülkeyi bırakmayacağız, hepimiz ölebiliriz ama bu ülkenin bayrağı ve toprağı aynen kalacaktır. Türk milletine minnettarım, oğluma sahip çıktılar. Türk milletinin evladıydı ve polisiydi, görevliydi nasip oldu şehit oldu."

'ŞEHİT AİLELERİNE SAHİP ÇIKTIĞI ONU ÇOK TAKDİR ETTİM'

Türk Amerikan İş Adamları Derneği Onursal Başkanı Erdem'e şehit ailelerine destek olduğu için teşekkürlerini ileten şehit babası Şeyhmus Kaya da "Zeynel Abidin beye, şehit ailelerini düşündüğü için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah makamını daima yüksek tutsun. Şehitlerine, evlatlarına sahip çıkan böyle bir insanı takdir ediyorum. Böyle büyük bir adam kendi şehidine, kendi memleket çocuğuna, şehitlere sahip çıktığı için ben çok takdir ettim. Allah ondan razı olsun. Allah ona, kendi çocuklarına ve milletimize inşallah uzun ömür verecek" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYABurçak BOZKUŞ

2021-02-25 16:43:01



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