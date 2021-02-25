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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de beton mikseri devrildi: 2 yaralı

İHA

Mardin'de beton mikseri devrildi: 2 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Mardin’in Kızıltepe ilçesi Kocalar Mahallesi termik santralin bulunduğu mevkide başka bir araç tarafından sıkıştırılan beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevke dildi. Devrilen beton mikserinin içinde sıkışan R.K. ve G.E., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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