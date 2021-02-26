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1400 yıllık otelde, külün gübre olarak kullanıldığı yakıt sistemi

DHA

1400 yıllık otelde, külün gübre olarak kullanıldığı yakıt sistemi


Selim KAYA/ MARDİN (DHA)MARDİN'de bulunan 1400 yıllık otelde, külünün gübre olarak kullanıldığı, mısır küspesi ile marangoz atıklarının yüksek basınçta sıkıştırılması sonucu elde edilen ve 'pelet' denilen kapsül şeklindeki yakıt kullanılmaya başlandı. Otel müdürü Nejbir Kaya, ısıtma sisteminde çevreci sistem ile 1 ton peletten 5 kilo kül elde ettiklerini belirterek, "Bu külü, gübre olarak kullanıyoruz. Mardin'in tarihi dokularına zarar vermemek adına bu ürünü kullanıyoruz. Buradaki en büyük avantajımız, doğayı korumamız" dedi.
Mardin'de 1400 yıl önce inşa edilen ve cumhuriyet döneminin de mimarisini yansıtan otelin ısıtma sisteminde yeni döneme geçildi. Marangoz ve ahşap inşaat malzemelerinin atıkları ve mısır küspelerinin fabrikada yüksek basınçla sıkıştırılması ile elde edilen, 'pelet' denilen kapsülün 1 tonu yakıldıktan sonra yaklaşık 5 kilo kül bırakıyor. Bu kül de çöpe atılmak yerine gübre olarak kullanılabiliyor. Mardin'in tarihi dokusuna zarar vermemek için bu yakıtı tercih ettiklerini belirten otel müdürü Nejbir Kaya, ısıtma ihtiyacını bu yakıtla sağladıklarını söyledi. 
'DOĞAL GAZ VE KÖMÜRE GÖRE DAHA EKONOMİK'
Çevreye zarar vermeyen ürün kullandıklarını dile getiren Kaya, "Geriye kalan külü de çiçek ve bitkiler için gübre olarak kullanılıyor. Duman çıkarmıyor ve çevre dostu. Doğal gaz ve kömüre göre hem daha ekonomik hem de daha ekolojiktir. Türkiye'de yeni olduğu için pek bilinmiyor. Peleti Diyarbakır'ın Bismil ilçesinden temin ediyoruz. Tonunu 1200 TL'ye alıyoruz. Normalde bildiğimiz gibi kalorifer ve doğal gazlarda atık buhar ve hava olur. Burada bizim en büyük avantajımız, doğal olduğu için herhangi bir duman söz konusu değil. Doğaya zararlı hiçbir etkisi olmuyor. Aynı şekilde bizim için de çok rahat bir sistemi var. Yaklaşık 1 ton peletten 5 kilo kül elde ediliyor. Bu külü de gübre olarak kullanıyoruz. Mardin'in tarihi dokularına zarar vermemek adına bu ürünü kullanıyoruz. Buradaki en büyük avantajımız, doğayı korumamız. Bu ürünü herkese de tavsiye diyorum. Pelet, inşaat kalıpçılarının atık maddeleri, mısır küspeleri ve marangozların atıklarıyla fabrikada sıkıştırılarak elde ediliyor. Bu madde pelet kazanında işlem görerek, sıcak suyu borulara aktarıp, otelimizin sıcak su ihtiyacını karşılıyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA
2021-02-26 08:25:43

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