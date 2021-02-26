Mardin'de esnaf Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü pankart açarak kutladı

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Mardin’de esnaflar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü astıkları pankartla kutladı.

Mardin’in Artuklu ilçesindeki esnaflar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününü pankart açarak kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan için açılan pankartta, 'Yiğit analar, yiğit evlatlar doğurur. Doğum günün kutlu olsun Reis, Mardin seninle gurur duyuyor' ifadelerine yer verildi. Esnaflar Ömer Gözal, Şeyhmus Akpolat ve Selhan İpek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok sevdiklerini ve uzun ömür dileklerinde bulunduklarını söylediler.

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