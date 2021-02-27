Nusaybin Meslek Yüksekokulu Evine Dönüyor

Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından düzenlenen imza töreninde; Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ile Neriman ve Celal Özel Nusaybin Meslek Yüksekokulu derslik binasının yapımını üstlenen hayırsever iş insanı Ömer Özel karşılıklı olarak protokol imzaladı.

Mardin Artuklu Üniversitesi’nin, Mardin’in tüm ilçelerinde akademik eğitim faaliyetlerinin modern yapılar ile sürdürülebilir olması ideali ile çalışmalarına gönüllü olarak ortak olmak isteyen hayırsever iş insanı Ömer Özel, Nusaybin’de anne ve babası adına yaptırmak istediği Neriman ve Celal Özel Nusaybin Meslek Yüksekokulu binasının yapım protokolünü imzaladı. İmza törenine; Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın ve MAÜ Rektör Danışmanı Edip Özkan katıldı. Uzun zamandır Mardin Artuklu Üniversitesi Nusaybin Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin Mardin merkezde geçici binalarında eğitim gördüklerini hatırlatan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, “Girişimlerimiz sonucu Nusaybin Meslek Yüksekokulunun tekrar evine dönerek eğitime daha donanımlı bir bina olanakları ile başlayacak olması bizleri ziyadesiyle memnun etti. Hayırsever iş insanımızın yapımını üstlendiği meslek yüksekokulu binası için kendisine minnettarız. En kısa sürede tamamlanacak olan binanın öğrenciler ile buluşmasını temenni ediyor, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Özcoşar, 4 bin 150 metresi kapalı olmak üzere yaklaşık 4 bin 400 metre kullanım alanına sahip olacak olan binada; 9 adet derslik, 100 kişilik çok amaçlı salon, kütüphane, bilgisayar laboratuvarı ve 104 metre kafeterya alanlarının yer alacağı bilgisini paylaşarak öğrencilerin daha konforlu bir alan içerisinde eğitim alacaklarını ifade etti.

Nusaybin’de yapılacak Meslek Yüksekokul binası ile eğitime değer verdiklerini belirten Nusaybinli iş insanı Ömer Özel; “Bölgemizin yaşadığı gerek ekonomik gerekse toplumsal sorunların eğitim ile aşılabileceğine inanıyorum. Gençlerimizin okuyarak kendilerine değer katmalarını ve ülkemize hayırlı birer birey olarak faydalı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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