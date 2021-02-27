Mardin Valisi Demirtaş'tan 'Hafta sonu evimizde zaman geçirelim' mesajı



Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, cadde ve sokaklar boş kaldı. Vali Mahmut Demirtaş, sosyal medyadan "Hafta sonu evimizde, ailemizle zaman geçirelim" mesajını paylaştı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yurt genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, Mardin'in cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oldu. Kent sokaklarında, kısıtlamadan muaf olanlar dışında kimseye rastlanılmazken, güvenlik güçleri de farklı noktalarda olası ihlallere karşı denetimlerini sürdürüyor.

Vali Mahmut Demirtaş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hemşehrilerim; hafta sonu evimizde, ailemizle zaman geçirelim. Başkalarıyla paylaşacağınız mekanlarda hem kendinizi hem de sevdiklerimizi risk altına almayalım. Bir mecburiyetiniz yoksa dışarı çıkmayınız. Maske, mesafe, temizlik" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-02-27 12:56:27



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