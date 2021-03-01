Midyat Devlet Hastanesinde cildiye hastalıkları uzmanı göreve başladı

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Cildiye hastalıkları uzmanı Dr. Seda Cebeci, Mardin’in Midyat İlçe Devlet Hastanesinde göreve başladı.

Midyat Devlet Hastanesinde eksik olan cildiye hastalıkları uzmanı kadrosuna ataması yapılan Uzm. Dr. Cebeci, hasta kabulüne başladı. Midyat Devlet Hastanesine cildiye hastalıkları uzmanının atanmasıyla eksiklik giderilirken, vatandaşlar da başka il veya ilçelere cildiye hastalıkları şikayetiyle gitmekten kurtuldu.

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