Türkiye'ye kaçak girerken yakalanan 3 kişiden 1'i PKK'lı çıktı

Selim KAYA/MARDİN,(DHA) MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, Suriye sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 3 şüpheliden S.M.K., terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu ortaya çıktı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sınır hattında yapılan devriyede, Suriye sınırından 3 kişinin yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalıştığı tespit edildi. Gözaltına alınan 3 kişi jandarma ekiplerince sorguya alandı. Şüphelilerden S.M.K.'nin, terör örgütü PKK/ YPG üyesi olduğunu ortaya çıktı. Terörist S.M.K., ile ilgili yapılan incelemede, 2018 yılında Suriye'nin Haseke kentindeki Şaddede kampında 15 gün silahlı ve ideolojik eğitim aldığı, daha sonra Ayn-İsa ve Rasulayn bölgelerinde terör örgütü PKK/YPG içinde bulunduğu, Barış Pınarı Harekatı sırasında Haseke bölgesine kaçtığı ve burada faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Terörist S.M.K. çıkarıldığı mahkemece 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanırken, işlemleri tamamlanan diğer 2 kişi ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince sınır dışı edildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA
2021-03-02 09:53:20
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