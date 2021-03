Mardin’de 2020 yılında 233 kişi organ bağışı başvurusunda bulundu

Mardin İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz, 2020 yılında pandemi ile mücadele devam ederken 233 bağışçı vatandaşın organ bağışı için başvurularını ilgili sağlık kuruluşlarına gerçekleştirdiğini açıkladı.

Mardin’de yürütülen organ bağışı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Mardin İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz, “Hem dünyada hem de ülkemizde salgın ile verdiğimiz mücadele bir yandan sürerken bir yandan da cana can katmak ve hayata tutunma mücadelesi veren vatandaşlarımız için organ bağışı çalışmalarımız devam etmektedir. Doku ve organ naklinin anlamı ve önemini anlatmak, organ ve doku bağışının temini, bu bağışın arttırılması için kamuoyunu bilinçlendirme ve halkın organ ile doku bağışı konusunda teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Ülkemizde her geçen gün organ bağışı ve organ nakli sayılarının artırılması hedeflenmektedir. Ülkemizde organ bağışları Sağlık Bakanlığı kontrolü ve denetiminde yapılmaktadır. Türkiye Organ ve Doku Nakli Bilgi Sistemi vasıtasıyla organ dağıtımı en adaletli ve şeffaf biçimde yapılmaktadır” dedi.

Türkiye’de sağlık tesislerinin organ nakli faaliyetleri için yeterli donanıma, deneyimli nakil ekiplerine ve nakil merkezlerine sahip olduğuna dikkat çeken Yavuz, “Unutmamak gerekir ki, her bağış yeni bir hayattır. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, organ naklinin caiz olduğunu bildirmiş ve organ bağışını, insanın insana yapabileceği en büyük yardım olarak tanımlanmıştır. Bu konuda Mardin gerçekten örnek bir kent diyebiliriz artık. İlimizde organ bağışı konusunda gün geçtikçe vatandaşlarımızın duyarlılığı artmakta ve organ bağışında bulunan kişi sayısında artış gözlenmektedir. Bizler de il ve ilçelerimizde çeşitli çalışmalar yaparak bu konuya çok önem vermekteyiz. İlimizde 2020 yılı boyunca salgınla mücadele devam ederken bile 233 bağışçı vatandaşımız organ bağışı için başvurularını gerçekleştirmiştir. Bu bağışçı sayısı ile bölgede 2020 yılında en fazla bağışçı sayısına ulaşmış durumdayız. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Organ bağışı yapmak isteyen vatandaşlar; il sağlık müdürlükleri, hastaneler, organ nakli yapan merkezler, aile hekimlikleri, enabız ve edevlet üzerinden başvuru yapabilir, ilgili sağlık kuruluşlarından detaylı bilgi alabilirler.’’ ifadelerinde bulunmuşlardır” diye konuştu.

