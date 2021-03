Mardin’de Yeşilay Haftası, 'Sağlıklı nesiller için Yeşilay hep benimle' sloganıyla kutlanıyor.

Bu yıl 101’inci yaşını kutlayan Yeşilay, 17 Mart Yeşilay Haftasını 'Sağlıklı nesiller için Yeşilay hep benimle' sloganıyla kutluyor. Tütün, alkol, madde, kumar ve internet bağımlılıklarıyla mücadelesini aralıksız sürdüren Yeşilay, bağımlılıklardan uzak, iyi ve sağlıklı yaşamın önemini vurguluyor. Türkiye genelinde 120 şubesiyle çalışmalarını sürdüren Yeşilay, 81 ülke Yeşilayı ile de bağımlılık alanındaki deneyimini uluslararası arenada paylaşıyor.

Yeşilay Mardin Şube Başkanı Lütfi Günlüoğlu Yeşilay olarak bağımlılıklarla ilgili farkındalık oluşturmak için birçok proje yürüttüklerini söyledi. Türkiye’de 120 Yeşilay şubesiyle her şehirde vatandaşların yanında olduklarını aktan Günlüoğlu,"Yeşilay olarak, 101 yıldır vatandaşlarımızın hayatını etkileyen bağımlılık türleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Öncelikle küçük yaşlardan itibaren iyi yaşam alışkanlıklarının kazandırılmasını ve bu alışkanlıklarla büyüyen çocukların yaşam boyu bağımlılıklardan uzak kalmasını amaçlıyoruz. Diğer yandan da bağımlı bireylere ve ailelerine Yeşilay Danışmanlık Merkezi çatısı altında ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlıyoruz. Türkiye genelinde 120 Yeşilay şubesi bulunuyor ve güçlü bir teşkilat yapısıyla ülkemizin her köşesinde faaliyet gösteriyoruz. Şehrimizde de her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Bu mesajımızı bir kez daha vurgulamak için Yeşilay Haftasını 'Yeşilay hep benimle' mesajıyla kutlayacağız. Mardin halkını bizimle birlikte kutlama yapmaya ve ‘Yeşilay Hep Benimle’ demeye çağırıyoruz. Yeşilay olarak tüm paydaşlarımızla çok güçlü ilişkiler içindeyiz ve onların çalışmalarımıza verdikleri desteklerle bağımlılıklarla mücadelemiz daha da güç kazanıyor. Yeşilay Haftasında da heyecanımıza ortak olmalarından mutluluk duyacağız" dedi.

