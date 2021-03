MAÜ, Şırnak Üniversitesi ile araştırma laboratuvarı işbirliği protokolü imzaladı

Mardin Artuklu Üniversitesi ve Şırnak Üniversitesi arasında ARGE, bilimsel ve teknik çalışmalarda kullanılan analizlerin gerçekleştirilmesinde karşılıklı işbirliğini ve ortak girişimleri geliştirmek amacıyla, Merkezi Araştırma Laboratuvarı işbirliği protokolü imzalandı.

İki üniversitenin Merkezi Araştırma Laboratuvarları tarafından yürütülen analizleri, ARGE, bilimsel ve teknik çalışmalara ait bütün iş ve işlemlerin yapılması gibi birçok alanda mutabakata varılan İşbirliği protokolü, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan tarafından imzalandı.

Toplantıda, protokolün iki üniversitenin araştırma geliştirme kalitesini ve teknik başarısını tırmandıracağını belirten MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, "Mardin Artuklu Üniversitesi olarak bölgenin her türlü çözümleme ve teknik bilim analizlerine cevap vermek için yüksek donanımlı cihazlarla hizmet ihtiyaçları karşılanmaktadır. Bu protokol ile iki üniversitenin araştırma kalitesine testanaliz ortak çalışmaları ile başarılı bir etki yaratacağına inanıyorum" dedi.

Şırnak Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı ile Mardin Artuklu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarının kendi imkanları çerçevesinde gerçekleştiremedikleri test ve tahlillerin karşılıklı talepler ile karşılanabileceği bilgisini veren MAÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürü Aziz Korkamaz, her iki kurumunda mevcut alt yapılarının ortak kullanımı konusunda gerekli hassasiyeti göstereceğini ve her türlü bilimsel çalışmalarda tarafların karşılıklı mevcut alt yapı olarak kullanabileceklerini ifade etti.

