MARSU sorunları çözmeye devam ediyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Artuklu ilçesi Nur Mahallesinin üst kotlarında oturan vatandaşların su sıkıntısını gidermek için 700 metre içme suyu şebekesi çekti.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın talimatları doğrultusunda, kent genelinde çalışmalarına yeni bir boyut kazandıran MARSU, yıllardır çözülemeyen ve kangren haline gelmiş sorunları bir bir çözerek vatandaşa dokunan çalışmalara imza atıyor. Kentteki içme suyu şebekesi sorununu ortadan kaldırmak için yeni projeler geliştiren MARSU, bunun yanında şehrin farklı noktalarında kuyular açarak vatandaşın sıkıntı yaşamamasını sağlarken Nur Mahallesi, Yalım Mahallesi ile TOKİ’de açıktan akan atık suları da yer altına aldı.

Gelen talepleri dikkat alan MARSU, Nur Mahallesinin üst kotlarında bulunan yerleşim alanlarının içme suyu sıkıntısını gidermek için altyapı çalışması başlattı. Ekiplerin özverili çalışması sonucu kısa sürede kazılan alana yaklaşık 700 metrelik ek içme suyu boru hattı döşendi. Çalışmaların ardından vatandaşlar içme suyuna kavuştu.

Ayrıca Yeşilli Emniyet Amirliği ve Tekkuyu Mahallesinde açıktan akan atık sular yer altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.