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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de Atletizm Geliştirme Projesi ilçe seçimleri yapıldı

İHA

Mardin'de Atletizm Geliştirme Projesi ilçe seçimleri yapıldı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde Atletizm Geliştirme Projesi 2021 etabı seçmeleri kapsamında 4 farklı yaş kategorisinde yaklaşık 50 öğrencinin katılımıyla yarışlar gerçekleştirildi.
Bütün spor dallarının ve olimpiyat oyunlarının temeli olan atletizmin ülke genelinde yaygınlaştırılması ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Atletizm Federasyonunca Atletizm Geliştirme Projesinin 2021 etabı daha geniş ve kapsamlı bir şekilde başlatıldı. Bu kapsamda kaymakamlık, Gençlik ve  Spor İlçe Müdürlüğü, ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde gerekli organizasyonlar yapılarak Mazıdağı ilçesinde  köy okulları ve ilçe merkezinde bulunan öğrencilerin katılımıyla Atletizm Geliştirme Projesi 2021 etabı gerçekleştirildi.
Seçmelere yaklaşık 50 öğrenci katıldı. Öğrenciler dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. Derece alan öğrenciler 9 Mart 2021 tarihinde Mardin'de yapılacak il seçmelerine katılmaya hak kazandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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