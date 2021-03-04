Mardin'de 'Can dostlarımızı yalnız ve aç bırakmıyoruz' konulu kamu spotu çekildi

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Mardin'in Derik İlçe Belediyesi tarafından 'Can dostlarımızı yalnız ve aç bırakmıyoruz' başlıklı sokak hayvanlarını konu alan kamu spotu çekildi.

Derik Belediyesi tarafından hayat tamircisi olarak tanınan Hasan Kızıl ve Derikli vatandaşların oyunculuğunu yaptığı ‘Can dostlarımızı yalnız ve aç bırakmıyoruz’ başlıklı sokak hayvanlarını konu alan kamu spotu çekildi. Filminde hayat tamircisi Hasan Kızıl ve Derikli vatandaşlar, Emine teyze, down sendromlu İrem oynadı.

Filmin amacı ise sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için duyarlılık oluşturmak olduğu belirtildi.

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