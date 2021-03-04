Mardin'de otomobil ambulansla çarpıştı: 1 yaralı

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Mardin’de özel hastanenin ambulansı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 sağlık çalışanı hafif yaralandı.

Olay, Artuklu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre süratle gelen araç, yeni doğan bebeğe ROP muayenesi yaptırmak için Mardin Devlet Hastanesine ilerleyen özel bir hastanenin ambulansına arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ambulansta bulunan yeni doğan bebeğin genel durumunun iyi olduğu, çarpma nedeni ile 1 sağlık çalışanının hafif yaralandığı öğrenildi. Yaralı sağlık personeli, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.