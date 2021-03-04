Mardin Valisi Demirtaş, korona virüs denetimine katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin Valisi Demirtaş, korona virüs denetimine katıldı

İHA

Mardin Valisi Demirtaş, korona virüs denetimine katıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen 'Dinamik Denetim Süreci' konulu genelgesi kapsamında Mardin Valisi Mahmut Demirtaş’ın katılımıyla korona virüs tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.
Korona virüs risk haritasına göre düşük riskli olarak mavi kategoride bulunan Mardin’de kontrollü normalleşme sürecinin başlamasının ardından Vali Mahmut Demirtaş, tarihi Birinci Cadde'de denetimlerde bulunarak yaklaşan turizm sezonu öncesinde elde edilen kazanımların devam etmesi için işletmecilere ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını hatırlattı. Denetimlerde esnaflarla normalleşme süreci konusunda bir süre sohbet eden Vali Demirtaş, turizmin kentin can damarı olduğuna dikkat çekerek kentte mevcut durumun korunması ve daha iyi hale getirilmesi için maske, sosyal mesafe ile hijyen kurallarına riayet edilmesinin önemli olduğunu kaydetti. Düşük riskli durumu korumak için denetim faaliyetlerinin kentin her noktasında yoğunlaştırıldığını belirten Vali Demirtaş, "Bu normalleşme döneminde Mardin her ne kadar iyi bir durumda olsa dahil bu kazanımlarımızı geri kaybetmemek için esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın daha duyarlı olması ve kurallara uyması konusunda tavsiyelerimiz oluyor. Sağ olsunlar vatandaşlarımız da bu kurallara uyuyorlar. İnşallah bundan sonra daha güzel günlere gideceğiz" dedi.
Yürütülen başarılı tedbirler sayesinde vaka oranına göre mavi kategori ile düşük riskli iller arasında Mardin’in yer almasının ardından normalleşmenin başlamasından duydukları memnuniyetlerini dile getiren esnaflar, Vali Demirtaş’a teşekkür etti.
Denetimlerde Vali Demirtaş’a Vali Yardımcısı Birkan Tatlısöz, İl Emniyet Müdürü Vekili Muhittin İlker Emir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin'de otomobil ambulansla çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Mardin'de otomobil ambulansla çarpıştı: 1 yaralı
Mardin'de 'Can dostlarımızı yalnız ve aç bırakmıyoruz' konulu kamu spotu çekildi
YEREL HABERLER Mardin'de 'Can dostlarımızı yalnız ve aç ...
Mardin'de Atletizm Geliştirme Projesi ilçe seçimleri yapıldı
YEREL HABERLER Mardin'de Atletizm Geliştirme Projesi ilçe seçimleri ...
'Hayat tamircisi' sokak hayvanlarına ilgi için kamu spotu çekti
YEREL HABERLER 'Hayat tamircisi' sokak hayvanlarına ilgi için kamu ...
Mardin'de risk oluşturan okulun yıkımına başlandı
YEREL HABERLER Mardin'de risk oluşturan okulun yıkımına başlandı
Vali Demirtaş: "GAP'ta çalışmalar hızlı bir şekilde sürüyor"
YEREL HABERLER Vali Demirtaş: "GAP'ta çalışmalar hızlı bir şekilde ...
Mardin’de savaş mağduru Suriyelileri konu alan tiyatro sahnelendi
YEREL HABERLER Mardin’de savaş mağduru Suriyelileri konu alan ...
MARSU sorunları çözmeye devam ediyor
YEREL HABERLER MARSU sorunları çözmeye devam ediyor
Profesörden 'Yaban Hayatı Günü'nde 'koruma' uyarısı: Geleceğimizin sigortası
YEREL HABERLER Profesörden 'Yaban Hayatı Günü'nde 'koruma' uyarısı: ...
Mardin'de 36 yıl önceki cinayetin faili yakalandı
YEREL HABERLER Mardin'de 36 yıl önceki cinayetin faili yakalandı
MAÜ, Şırnak Üniversitesi ile araştırma laboratuvarı işbirliği protokolü imzaladı
YEREL HABERLER MAÜ, Şırnak Üniversitesi ile araştırma laboratuvarı ...
MAÜ’de uluslararası yenilenebilir enerji çalıştayı başladı
YEREL HABERLER MAÜ’de uluslararası yenilenebilir enerji çalıştayı ...
Mardin’de çeşitli suçlardan aranan 185 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Mardin’de çeşitli suçlardan aranan 185 kişi yakalandı
Yeşilay Haftası 'Sağlıklı nesiller için Yeşilay hep benimle' sloganıyla kutlanıyor
YEREL HABERLER Yeşilay Haftası 'Sağlıklı nesiller için Yeşilay hep ...
Mardin’de 2020 yılında 233 kişi organ bağışı başvurusunda bulundu
YEREL HABERLER Mardin’de 2020 yılında 233 kişi organ bağışı ...
Mardin’de lokantalar ilk masa müşterilerini almaya başladı
YEREL HABERLER Mardin’de lokantalar ilk masa müşterilerini almaya ...
Düşük riskli Mardin'de 'kontrollü normalleşme' sevinci
YEREL HABERLER Düşük riskli Mardin'de 'kontrollü normalleşme' ...
Mardin’de sınırdan geçmeye çalışan bir terörist yakalandı
YEREL HABERLER Mardin’de sınırdan geçmeye çalışan bir terörist ...
Mardin'de tuzakla keklik avlayan 5 kişiye 60 bin lira ceza
YEREL HABERLER Mardin'de tuzakla keklik avlayan 5 kişiye 60 bin lira ...
Türkiye'ye kaçak girerken yakalanan 3 kişiden 1'i PKK'lı çıktı
YEREL HABERLER Türkiye'ye kaçak girerken yakalanan 3 kişiden 1'i ...
Mardin'de öğrencilerin yüz yüze eğitim sevinci
YEREL HABERLER Mardin'de öğrencilerin yüz yüze eğitim sevinci