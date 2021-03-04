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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MAÜ ve DİKA Genç Girişimci Projesi için bir araya geldi

İHA

MAÜ ve DİKA Genç Girişimci Projesi için bir araya geldi

Mardin Artuklu Üniversitesi ile Dicle Kalkınma Ajansı ortaklığında düzenlenen Genç İstihdamı Projesi kapsamında İmalat Sektörü İçin Girişimcilik Eğitimi Projesi başladı.
Girişimciler açısından çok önemli olan motivasyonu ve proaktiviteyi desteklemek amacıyla Mardin’de hizmet ve imalat sektörüne yönelik girişimcilik eğitimleri gerçekleştirilmeye başlandı. Mardin Artuklu Üniversitesinin yeni vizyonu çerçevesinde istihdamın arttırılması ve öğrencilerin mezuniyet sonrasında iş bulabilme imkanlarının arttırılmasına yönelik stratejik planların geliştirildiğini belirten Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, "Üniversite öğrencilerimizin mezuniyetlerinin hemen ardından iş bulabilme potansiyellerinin düşük olması ile ilişkili problemleri biliyoruz. Üniversiteleri, istihdamı arttıran birimlere dönüştürebilmeye yönelik çok büyük bir çabanın gerekliliğinin farkındayız. Üniversiteler akademik çalışmalara yoğunlaşması nedeniyle bu tür konulara çok fazla eğilmiyor, buna yönelik çözümler irdelenip araştırılmıyor. MAÜ olarak Genç İstihdamın Teşviki Projesi kapsamında öğrencilere teknik destek vererek teorikte kalan bilgilerin pratize edilmesini ve iş sahasına hâkim girişimci donanımlı bireyler yetiştirmeyi önemsiyoruz" dedi.
Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde bulunan Kariyer Araştırma Merkezinin hedeflemiş olduğu projelerden bir kısmını finanse eden bu projeyi çok önemsediklerininim altını çizen Rektör Özcoşar, üniversite ile birlikte gençlerimizin uygulamalı girişimci derslerinin ve seminerlerinin verilmesine onlar açısından ufuk açıcı bir destek olduğunu düşündüğünü ve destek için DİKA'ya, genel sekreterine ve tüm paydaşlara teşekkürlerini sunduğunu belirtti.
Girişimciliği, risk alan ve risk ile birlikte yenilikçi ve yeniliklerle birlikte bilgi sahibi olan fırsatları değerlendiren ve bunları hayata geçiren bir süreç olarak gördüğünü belirten DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı da "Genç istihdamın desteklenmesi için 2020 yılının haziran ayından itibaren çalışmalara başladık. Üniversitemiz ile çeşitli vesilelerde bir araya geldik. 3 yıl sürecek olan bu projemizin her aşamasında başarılı olabilmemiz, eğitimlerin sonuçlarını alabilmemiz için sıkı bir işbirliğine ihtiyacımız var. Sadece DİKA olarak bir faaliyette bulunmamız yeterli değil. Bu süreçte bizlere hem sınıf tahsisi hem de ortak eğitim projeleri ile destek sunan Mardin Artuklu Üniversitesine müteşekkiriz. Genç Girişimciler Projesinde valiliğin, belediyenin, İŞKUR'un, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, OSB’nin ve Ticaret Sanayi Odasının işbirliği destekleri ile süreci yürütüyoruz" diye konuştu.
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Genç İstidam Projesinin 40 milyonluk bir proje olduğu bilgisini paylaşan Alanlı, "Uygulamalı girişimcilik eğitimi 2 hafta sürecek. Eğitimin ilk haftasında klasik girişimcilik eğitimi verilecek, ikinci haftasında ise yenilikçi, orta yüksek, ileri teknoloji düzeyindeki sektörler ile imalat sektöründe faaliyet gösterecek girişimcilerin ihtiyaç duyabilecekleri bilgilerin kazandırılması sağlayacak şekilde, ağ kurma, girişimin mali yapısının belirlenmesi ve yönetimi, yeni girişimler için finansal kaynaklara erişim, inovasyon/yenilik yönetimi, büyüme sürecinin yönetimi ve büyüme stratejileri, fikri mülkiyet hakları, iş planı geliştirme gibi konuları içerecek şekilde bu alanda ihtiyaç duyabilecekleri konularla ilgili bilgi çalışma yapılacaktır" şeklinde konuştu.
Toplantılara en az 2 bin üniversite öğrencisinin katılması beklediklerini ifade eden Alanlı, 30 aylık sürekli kariyer rehberliği ve danışmanlığı desteği sonunda, toplam 3 bin 600 öğrenciye kariyer rehberliği hizmeti sunulması amaçladıklarını ve üniversite öğrencilerine yönelik kariyer fuarları, 2 girişimcilik yarışması ve işverenlerden ufuk açıcı konuşmalar seminerleri düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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