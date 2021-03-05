Mardin'de öğrenciler okul bahçesine fidan dikti

Mardin Büyükşehir Belediyesinin daha yeşil bir kent için başlatmış olduğu Çocuklar Sevgisiz Okullar Fidansız Kalmasın Projesi kapsamında Derik ilçesinde çocuklar okul bahçelerine fidan dikti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının, daha yeşil ve yaşanılabilir bir Mardin’i gelecek nesillere miras bırakmak için başlatmış olduğu Çocuklar Sevgisiz Okullar Fidansız Kalmasın Projesi kapsamında Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı personeller, Derik ilçesi Subaşı İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Personeller, fidan dikmenin önemi ve çevrenin korunması ile ilgili öğrencilere eğitim verdi. Öğrencilerle beraber okul bahçesine fidanlar dikilerek öğrencilerin verimli ve güzel vakit geçirmeleri sağlandı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Hacire Öncü, proje ile gelecek nesillere yeşili sevdirerek doğaya önem verme hassasiyetini aşılamayı hedeflediklerini aktardı. Sağlıklı bir yaşam doğa bilinci oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Öncü, proje detayları hakkında şunları söyledi:

"Bu proje kapsamında kırsal mahallelerde bulunan 47 okul etkinlik çerçevesine dahil edilecektir. Planlanan şartlarda proje 1 yıl süre ile tamamlanması hedeflenmektedir. Bu proje ile beraber Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak Derik Subaşı İlkokulunda projeyi başlattık. Diğer kırsal bölgelerdeki okullara da bu hizmet belirli periyotlarda gerçekleştirilecektir."

Konuşmaların ardından çocuklar, ellerine aldıkları fidanları okul bahçesine dikti.

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