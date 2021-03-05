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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de dinamik denetim süreci toplantısı

İHA

Mardin'de dinamik denetim süreci toplantısı

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında dinamik denetim süreci toplantısı gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirlerine yönelik gönderdiği dinamik denetim süreci konulu genelge kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, düşük riskli iller arasında bulunan Mardin'de, kontrollü normalleşme döneminde yapılacak denetimler ve alınacak ek tedbirler Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Bakanlıkların koordinesinde korona virüs ile mücadelede başarılı çalışmaların gerçekleştirildiğini belirten Vali Mahmut Demirtaş, tedbirlerde emeği geçenlere teşekkür etti. Vali Demirtaş, "Virüsün azaldı ama bu azalmanın tekrar bir ivme kazanmaması için herkesin çok duyarlı olması gerekmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarımız ile yaptığımız denetimlerimize ek olarak sivil toplum örgütlerimizde katılacak. Denetimleri yakinen takip edeceğiz. Düşük riskli kategoride kalmak için tedbirlerimizi artırarak yoğunlaştıracağız. Tedbirleri tavizsiz olarak gerçekleştireceğiz çünkü bu noktaya kolay kolay gelmedik" dedi.
Toplantı, Mardin’de salgın süresince yürütülen çalışmaların sunumu ve denetim sürecine ilişkin gerekli planlama ile koordinasyonun sağlanması hususunda karşılıklı görüş alışverişin ardından son buldu.
Toplantıya Mardin Valisi Demirtaş'ın yanı sıra, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Vekili Muhittin İlker Emir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, sivil toplum örgüt temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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