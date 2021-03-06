Mardin'de 1 yılda 18 bin kadın, kursla meslek edindi



Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN Artuklu Halk Eğitim Merkezi´nde, İŞKUR iş birliğiyle kadın istihdamına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında 2020'de 18 bin kadın, çeşitli alanlarda meslek edindi. Merkez Müdürü Ufuk Çete, kontrollü normalleşmede yine kadın istihdamına yönelik İŞKUR ile ortaklaşa kurdukları çanta ve dikim evinde 50 kursiyerle çalışmalara başladıklarını belirterek, "Kurslarımızın amacı; sadece bilgi ve beceri edindirmek değil kadınları özellikle evlerden çıkarıp, kurslara getirerek, hem sosyalleşmelerine hem de ekonomiye katkı sağlamalarına olanak sunmaktır" dedi.

Artuklu Halk Eğitim Merkezi'nde kadınların istihdamı ve meslek edinmesine yönelik kurslara ilgi yoğunlaşıyor. Geçen yıl açılan kurslara katılan 18 bin kadın, meslek edindi. Artuklu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ufuk Çete, kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla kadınlara yönelik kursların devam edeceği söyledi. Çete, "Artuklu Halk Eğitim Merkezi olarak İŞKUR iş birliğiyle kadın istihdamına yönelik açtığımız iki programımız bulunmaktadır. Bu atölyeden biri kadın giyimmodelist yardımcılığı diğeri de kadın çanta saraciye montaj eleman yetiştirme programıdır. Bu atölyelerimizde özellikle kadın istihdamını amaçladık ve 50 kursiyer aldık. Biz onlardan öğrenirken onlar da bizden farklı teknik beceriler öğrendi. Bu eğitimle ilerleyen hayatlarında farklı ürünler üretip, tasarlayıp özellikle sosyal medya veya internet aracılığıyla ürünleri satış imkanı bulabildikleri beceriler edindiler. Bundan dolayı biz bir kat daha mutlu olduk. 2020 yılı verilerimize göre, toplamda açtığımız kurslarda 18 bin kursiyerimiz belge aldı, çeşitli alanlarda. Kurslarımızın amacı; sadece bilgi ve beceri edindirmek değil kadınları özellikle evlerden çıkarıp, kurslara getirerek, hem sosyalleşmelerine hem de ekonomiye katkı sağlamalarına olanak sunmaktır" diye konuştu.

Halk Eğitim Merkezi eğitmenlerinden Leyla Oğuzsoy Yıldırım ise "Kadınlara yönelik çalışmalar, giyim üzerine, el sanatları üzerine. Yaptıkları nakışlar, özellikle yaptıkları yöresel kıyafetler, bu aynı zamanda kadınlarımıza yönelik bir iş imkanı sağlamak. İleride kendi iş yerlerini kurmaları, kendi evlerine katkı sunmaları için bu yönde çalışmalar yürütmekteyiz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-03-06 08:41:59



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